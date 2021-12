La definizione e la soluzione di: C è quello antrale e quello linfatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FOLLICOLO

Curiosità : C e quello antrale e quello linfatico

ghiandole che si trovano nella regione antrale e pilorica dello stomaco. Tali ghiandole sono di forma tubulare ramificata e lunghe, terminano nel sottomucosa ... Significato follicolo

follìcolo s. m. dal lat. folliculus «sacchetto», propr. dim. di follis (v. conserva l’aspetto della foglia carpellare (esempî, la peonia e l’aconito). b. Follicolo di sena, nome (improprio) dato in commercio ai legumi della cassia che forniscono la CATEGORIA: ANATOMIA foruncolo fo'runkolo s. m. dal lat. furunculus, propr. 'ladruncolo', per indicare il tralcio della vite che toglie il succo al ramo, quindi la gemma, poi il foruncolo. - med. processo infiammatorio acuto, a carattere purulento, del follicolo pilifero e del tessuto circostante ? brufolo, ? region. brusco, ? region. bruscolo, ? region. bugnone, ? region Definizione Treccani

Altre definizioni con quello; antrale; quello; linfatico; quello di Merck è medico; In edilizia, quello del cassone è di lamiera; quello di Salomone è la stella a sei punte; quello di Sant Ignazio è sul colle di Sant Elia; quello di Merck è medico; In edilizia, quello del cassone è di lamiera; quello di Salomone è la stella a sei punte; quello di Sant Ignazio è sul colle di Sant Elia; Ha dato il nome a un anello linfatico tonsillare; Cerca nelle Definizioni