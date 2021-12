La definizione e la soluzione di: Quello afghano di Jam è preservato dall Unesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MINARETO

Curiosità : Quello afghano di Jam e preservato dall Unesco

Significato minareto

minaréto (ant. minaré, mineré) s. m. dal turco CLASS='testo_corsivo'>minarè, adattam. dell’arabo manara «lanterna, faro», attrav. il fr. minaret, ant. mineret. – Nel mondo musulmano, costruzione a forma di torre di notevole CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA religioni. Finestra di approfondimento Tipi, forme e movimenti religiosi - 1. Di stato; monoteistica; naturale; panteistica; politeistica; positiva; rivelata; universale. 2. Animismo; bahaismo; brahmanesimo; talapoino; ulama; vestale. Luoghi e edifici - Cappella; chiesa; delubro; kaaba; minareto; mitreo; moschea; ninfeo; pagoda; pantheon; sacello; sancta sanctorum; santuario; sinagoga Definizione Treccani

