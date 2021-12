La definizione e la soluzione di: Quelli per la noia... vengono spontanei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SBADIGLI

CuriositĂ : Quelli per la noia... vengono spontanei

passaggio o per festeggiare la fine del servizio di leva. Altre spiegazioni sono ricollegabili al fenomeno del bullismo o semplicemente dettate dalla noia e dall'ubriachezza ... Significato sbadigli

sbadìglio (ant. sbavìglio) s. m. der. di sbadigliare (o sbavigliare). la fine di una crisi isterica, ecc.: fare uno s., un lungo s., una serie di sbadigli; gli s. sono contagiosi; non riuscire a trattenere gli s.; il povero Pinocchio non aveva altro Definizione Treccani

