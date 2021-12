La definizione e la soluzione di: Quelle di Lieberkühn sono ghiandole intestinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CRIPTE

Curiosità : Quelle di Lieberkühn sono ghiandole intestinali

Significato cripte

crìptico2 agg. der. di cripta (pl. m. -ci). – In anatomia, di organo con cripte particolarmente accentuate: tonsille criptiche. Definizione Treccani

Altre definizioni con quelle; lieberkühn; sono; ghiandole; intestinali; quelle madri sono usate nella fitoterapia; Ci sono quelle termali, artesiane o di sbarramento; Vi sono quelle astronomiche e quelle climatiche; Ci sono quelle figurative; Così sono detti gli sportivi fuori casa; Il Riz compositore di colonne sono re per il cinema; sono uguali agli originali; Se ne conosce l epoca e sono ... antichi; Lo è l apparato delle ghiandole ; Un tipo di ghiandole endocrine a forma triangolare; Lo secernono le ghiandole surrenali; Infiammazione delle ghiandole sebacee palpebrali; Infiammazioni intestinali spastiche o ulcerose; Cerca nelle Definizioni