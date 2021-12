La definizione e la soluzione di: Quelle ardenti emettono idrocarburi gassosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FONTANE

Curiosità : Quelle ardenti emettono idrocarburi gassosi

Significato fontane

Neologismi (2021) conversevolezza s. f. Nei linguaggi artistici, nelle varie forme testuali di scrittura, la caratteristica e la capacità di esprimersi e di interagire con un tono e in uno stile conversevole, vivido ricca dialogicità, quella 'conversevolezza' che è tratto distintivo dello stile narrativo di Fontane e principio compositivo del romanzo. (Elena Raponi, Monumenti, nazionalismo e villa s. f. lat. villa 'podere, fattoria, casa di campagna'. - 1. a. archit. abitazione solitamente elegante provvista di parco o giardino, per lo più situata fuori di Valese G. Carducci città. ? villa comunale zona di una città provvista di giardini, piante, fontane, ecc. parco civico. ? giardini pubblici, verde pubblico. ? CASA CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA Definizione Treccani

Altre definizioni con quelle; ardenti; emettono; idrocarburi; gassosi; quelle di Lieberkühn sono ghiandole intestinali; quelle madri sono usate nella fitoterapia; Ci sono quelle termali, artesiane o di sbarramento; Vi sono quelle astronomiche e quelle climatiche; Entusiasmi... ardenti ; ardenti di fuoco; Si riempiva di tizzoni ardenti ; Certi campanelli emettono sempre la stessa; Le emettono le stazioni radio; emettono getti; Quelli di scappamento emettono gas di scarico; Azienda il cui scopo è la ricerca di idrocarburi ; Ricerca idrocarburi ; Radicali degli idrocarburi ; Radicale degli idrocarburi ; Struttura polmonare dove avvengono scambi gassosi ; Cerca nelle Definizioni