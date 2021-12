La definizione e la soluzione di: Quella scritta da Dante è Divina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COMMEDIA

Curiosità : Quella scritta da Dante e Divina

Commedia, conosciuta soprattutto come Divina Commedia, è un poema allegorico-didascalico di Dante Alighieri, scritto in terzine incatenate di endecasillabi ... Significato commedia

commèdia (raro comèdia, ant. commedìa o comedìa) c.; mettere in scena, rappresentare, recitare una c.; leggere una c., assistere a una commedia. Con questo sign., la parola è riferita sia alla produzione classica, spec. del mondo CATEGORIA: TEMI GENERALI – FORME E GENERI commedia ko'm:?dja s. f. dal lat. comoedia, gr. komoidía, che prob. significava in origine 'canto oid? del festino ko^mos'. - 1. teatr. opera letteraria destinata stessa, la cui conclusione è di solito lieta dramma, tragedia. ? Espressioni: commedia musicale spettacolo teatrale o cinematografico di tono umoristico-sentimentale, in cui si Definizione Treccani

Altre definizioni con quella; scritta; dante; divina; quella a pressione riduce i tempi di cottura; quella dei Quattro Fiumi è a Roma in piazza Navona; Eva nacque da quella di Adamo; Un insaccato di maiale come quella Lucanica; Prova scritta e orale; La scritta sul negozio; Zona circoscritta ; Riscritta in un’altra lingua; Il poeta romano che accompagnò dante nell inferno; dante lo definì il maestro di color che sanno; Era Dolce quello di dante , Petrarca, Cavalcanti..; La dignità fiorentina di cui fu insignito dante ; Gustave: illustrò la divina Commedia; Si salvò per volontà divina dalla totale distruzione di Sodoma; Gli studiosi della divina Commedia; La prima parola della “divina Commedia”; Cerca nelle Definizioni