La definizione e la soluzione di: Quella a pressione riduce i tempi di cottura.

Soluzione 7 lettere : PENTOLA

Curiosità : Quella a pressione riduce i tempi di cottura

commestibili cibi altrimenti nocivi. A determinate temperature, pH e tempi di cottura, ha anche l'effetto di ridurre l'assorbimento di alcune vitamine del cibo, ... Significato pentola

péntola s. f. der. di un lat. pop. *pinta, part. pass. femm. di pingere, per il class. non lavora, la p. al fuoco ce l’ha. 2. Per metonimia, ciò che è contenuto dentro la pentola: la p. bolle, fuma, trabocca; schiumare la p., togliere la schiuma che viene a galla nel CATEGORIA: MILITARIA – ALIMENTAZIONE pentola 'pentola s. f. der. di un lat. pop. ?pinta, part. pass. femm. di pingere, per il class. picta; propr. 'vaso verniciato'. - 1. recipiente da cucina, di forma terracotta ? casseruola, marmitta. ? tegame. ? lett. olla, pignatta, region. pila. 2. estens. quantità di cibo o d'altra roba contenuta in una pentola: una p. di minestra CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

