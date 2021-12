La definizione e la soluzione di: Quella Marittima si trova nelle Marche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FALCONARA

Curiosità : Quella Marittima si trova nelle Marche

Falconara Marittima è un comune italiano di 25 735 abitanti della provincia di Ancona nelle Marche. La cittadina è vicina ad Ancona, con la quale forma ... Significato falconara

falconara s. f. der. di falcone. – 1. Luogo dove s’allevano i falconi; è detta anche, meno spesso, falconiera. 2. Feritoia che nelle antiche rocche serviva per le artiglierie dette falconi o falconetti. CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA Definizione Treccani

