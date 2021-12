La definizione e la soluzione di: Quella di Hubble esprime l espansione cosmica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COSTANTE

Curiosità : Quella di Hubble esprime l espansione cosmica

nostra galassia. Nel 1924 Edwin Hubble annunciò la scoperta che le nebulose a spirale erano invece altre galassie. Hubble classificò le galassie in base ... Significato costante

costante agg. e s. f. dal lat. constans -antis, part. pres. di constare e il suo diametro; in logica matematica, segno di un dato linguaggio che resta costante in un enunciato anche quando variano tutti gli altri elementi dell’enunciato; in fisica costante dal lat. constans -antis, part. pres. di constare 'fermarsi, star fermo'. - ¦ agg. 1. che non cambia, spec. riferito a carattere, propositi e sim.: volontà, desiderio c. continuo, durevole, fermo, solido, stabile, tenace. fragile, incostante. 2. di persona, che resta fedele a un Definizione Treccani

