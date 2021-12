La definizione e la soluzione di: Quella del Tersatto si trova a Fiume in Croazia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BASILICA

Curiosità : Quella del Tersatto si trova a Fiume in Croazia

di Fiume: Il suo toponimo latino originario è Tarsatica (da cui il nome del vicino villaggio di Tersatto, oggi rione di Fiume), successivamente si chiamò ... Significato basilica

ba?ìlica1 agg. f. dal lat. mediev. (vena) basilica, dal gr. ßas?????? «regio»; quindi: «vena principale». – In anatomia, vena b., la principale vena superficiale del braccio: raccoglie la maggior parte delle vene superficiali dell’avambraccio e qualcuna delle profonde, continuandosi nella vena ba'zilika s. f. dal lat. basilica, gr. basilik? stoá 'portico regio'. - eccles. edificio di culto cristiano il cui tipo architettonico deriva dalla basilica romana ? abbazia, arciabbazia, arcibasilica, cattedrale, certosa, duomo, moschea, parrocchia, pieve, sinagoga. ? chiesa, lett Definizione Treccani

