La definizione e la soluzione di: Quella del proletariato fu teorizzata da Marx.

Soluzione 9 lettere : DITTATURA

Curiosità : Quella del proletariato fu teorizzata da Marx

possibili rischi della nozione di Marx di dittatura del proletariato. Secondo Bakunin il marxismo era l'ideologia di quella che chiamava "élite della classe ... Significato dittatura

dittatura s. f. dal lat. dictatura, der. di dictator «dittatore». – 1. controllo: d. militare; la d. fascista, hitleriana, ecc.; instaurare la d.; abbattere la dittatura. b. D. del proletariato, espressione usata da Karl Marx per definire la fase in dittatura s. f. dal lat. dictatura, der. di dictator-oris 'dittatore'. - 1. polit. regime politico caratterizzato dalla concentrazione di tutto il potere in un solo organo assolutismo, autocrazia, dispotismo, tirannide, totalitarismo. democrazia. 2. estens. a. dominio, di fatto e Definizione Treccani

