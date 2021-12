La definizione e la soluzione di: Quella del buon pastore è nel Vangelo di Giovanni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PERICOPE

Curiosità : Quella del buon pastore e nel Vangelo di Giovanni

Buon Pastore – dipinto di Bartolomé Esteban Murillo Buon Pastore – uno degli appellativi di Gesù Pericope del Buon Pastore – parabola del Vangelo secondo ... Significato pericope

) s. f. dal lat. tardo, eccles., pericope, gr. pe????p?, der. di pe????pt? «tagliare intorno», comp. di pe??- «peri-» e ??pt? «tagliare». – Breve passo estratto, quasi ritagliato, da un testo; il termine si usa soprattutto nella critica neotestamentaria a proposito di passi dei Vangeli isolati pericope pe'rikope o pericopa s. f. dal lat. tardo, eccles., pericope, gr. perikop?, der. di perikópto 'tagliare intorno'. - 1. filol. breve porzione di un testo brano, estratto, luogo, passaggio, passo. 2. eccles. breve porzione della Sacra Scrittura letta nel corso della messa ? PERICOPE 1. Definizione Treccani

