La definizione e la soluzione di: C è quella di Caserta e di Versailles. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : REGGIA

Curiosità : C e quella di Caserta e di Versailles

di Caserta è uno storico palazzo reale, con parco annesso, situata a Caserta. Commissionata nel XVIII secolo da Carlo di Borbone, re di Napoli e di Sicilia ... Significato reggia

règgia s. f. lat. regia (propriam. agg., sottint. domus) «casa reale» (pl. -ge). – L’abitazione, la residenza del re, sia essa costituita da un solo palazzo (palazzo reale), o da varî edifici: la r. di Evandro era una povera capanna; il programma comprende una visita guidata alla R. di Caserta ; reggia 'r?d?:a s. f. lat. regia domus 'casa reale' pl. -ge. - 1. abitazione, residenza del re corte, palazzo reale. 2. fig., iperb. casa grande e lussuosa lett. magione, palazzo, villa. buco, bugigattolo, catapecchia, stamberga, topaia, tugurio. Definizione Treccani

