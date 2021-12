La definizione e la soluzione di: Quella Borghese si trova a Villa Pinciana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GALLERIA

Curiosità : Quella Borghese si trova a Villa Pinciana

La villa Borghese Pinciana, ora sede della Galleria Borghese, si trova in piazzale Scipione Borghese 5, all'interno della villa Borghese a Roma, in Italia ... Significato galleria

gallerìa s. f. dal fr. galerie, forse alterazione del lat. mediev. galilaea «portico di della sala, che negli esempî più antichi avevano l’aspetto di loggiato: prima, seconda galleria. 2. a. Nelle costruzioni stradali e ferroviarie, scavo a sezione costante, di solito CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN – ANATOMIA galleria gal:e'ria s. f. dal fr. galerie, forse alteraz. del lat. mediev. galilaea 'portico di una chiesa'. - 1. archit. scavo che assicura la continuità di una strada attraverso una massa montagnosa traforo, tunnel. ? sottopassaggio, sottopasso. 2. piccolo scavo sotterraneo fatto da Definizione Treccani

