La definizione e la soluzione di: Quella aliena è temuta in fantascienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INVASIONE

Curiosità : Quella aliena e temuta in fantascienza

1982) è stato uno scrittore statunitense. In vita noto perlopiù nell'ambito della fantascienza, la sua fama crebbe notevolmente presso la critica e il grande ... Significato invasione

inva?ióne s. f. dal lat. tardo invasio -onis, der. di ’i. della Polonia, nella 2a guerra mondiale; fare, tentare un’i.; respingere un’invasione. b. Con riferimento soprattutto alla storia medievale, la penetrazione in un territorio di CATEGORIA: MILITARIA invasione inva'zjone s. f. dal lat. tardo invasio -onis, der. di invadere. - 1. a. polit. l'invadere un territorio: tentare un'i. conquista, occupazione. ? presa. liberazione. b. stor. con riferimento alla storia medievale, penetrazione in un territorio di popoli che migrano in cerca Definizione Treccani

Altre definizioni con quella; aliena; temuta; fantascienza; È sultanina quella sotto spirito e nei dolci; quella scritta da Dante è Divina; quella a pressione riduce i tempi di cottura; quella dei Quattro Fiumi è a Roma in piazza Navona; L'usato lasciato da aliena re; aliena zione di un bene, vendita; Donna... aliena ; È costituito dai beni inaliena bili dello Stato; È temuta anche dalla balena; La visita di controllo temuta dagli impiegati disonesti; È stata una temuta società di riscossione; In fantascienza , sono intergalattici quelli aperti; Famoso film di fantascienza di Christopher Nolan; Film di fantascienza di Aldo Lado con Richard Kiel; Libro di fantascienza di R. Matheson: Io sono __; Cerca nelle Definizioni