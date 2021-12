La definizione e la soluzione di: Quartiere di Torino simbolo della FIAT. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LINGOTTO

Curiosità : Quartiere di Torino simbolo della FIAT

La Fiat Trattori, divenuta in seguito FiatAgri, fu una divisione e poi una società del gruppo Fiat specializzata nella costruzione di macchinari agricoli ... Significato lingotto

lingòtto s. m. dal fr. lingot, che è dall’ingl. ingot, con agglutinazione dell’articolo. di una massa di metallo fuso, dopo colata in apposita lingottiera (di cui il lingotto assume la forma e le dimensioni) e destinato a successiva lavorazione nei laminatoi sbozzatori CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA lingotto lin'g?t:o s. m. dal fr. lingot, ingl. ingot, con agglutinazione dell'art.. - 1. metall. blocco metallico ottenuto per solidificazione di una massa di metallo fuso: un l. di acciaio, d'oro ? ? pane, ? panetto. 2. tipogr. spazio interlineare di una riga tipografica equivalente a Definizione Treccani

