La definizione e la soluzione di: Quartiere di Roma con una famosa banda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MAGLIANA

Curiosità : Quartiere di Roma con una famosa banda

La Banda della Magliana era un'organizzazione criminale mafiosa nata ed operante a Roma e nel resto del Lazio. Il nome, attribuito dalla stampa dell'epoca ... Significato magliana

