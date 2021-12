La definizione e la soluzione di: Il quartiere finanziario di Parigi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DEFENSE

Curiosità : Il quartiere finanziario di Parigi

Voce principale: Storia di Parigi. La trasformazione di Parigi sotto il Secondo Impero o Parigi haussmanniana è il processo di modernizzazione complessiva ... Significato defense

Neologismi (2008) iperburocratico (iper-burocratico), agg. Che soffoca o è soffocato gennaio 1998, p. 7, Commenti) • L’Europa figlia del cubo il Grand Arche de la Défense è un continente asfittico, svuotato, incapace di guardare al futuro sia dal punto di vista Definizione Treccani

Altre definizioni con quartiere; finanziario; parigi; quartiere di Torino simbolo della FIAT; CIttà europea con un noto quartiere a luci rosse; quartiere di Roma con una famosa banda; Un quartiere cittadino; Istituto finanziario ; Tracollo finanziario ; Un titolo finanziario in alternativa alle azioni; Grave danno finanziario ; Giusepppe __: dipinse famose vedute di parigi ; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di parigi ; Il complesso dei sobborghi di parigi ; Una genitrice... a parigi ; Cerca nelle Definizioni