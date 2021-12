La definizione e la soluzione di: Qualità legata al divertimento e all affabilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SIMPATIA

Curiosità : Qualita legata al divertimento e all affabilita

aristocratica zia di Darcy, è una donna altera e autoritaria. Benefattrice del Signor Collins, non conosce affabilità che possa far dimenticare l'inferiorità ... Significato simpatia

simpatìa s. f. dal lat. sympathia, gr. s?µp??e?a, comp. di s?? ’è che s.; si tratta di una semplice s., non di amore. b. Capacità innata di ispirare simpatia, in espressioni fam. del tipo: quel ragazzo è di una s. unica. c. In alcune filosofie simpatia simpa'tia s. f. dal lat. sympathia, gr. sympátheia, comp. di sýn 'con' e páthos 'affezione, sentimento'. - 1. sentimento di attrazione istintiva verso persone, cose e idee, con le prep. per, verso o assol.: avere s. per o verso qualcuno; ispirare s. antipatia. avversione, Definizione Treccani

