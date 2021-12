La definizione e la soluzione di: Qualcosa di conosciuto ma anche una persona vicina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FAMILIARE

Curiosità : Qualcosa di conosciuto ma anche una persona vicina

lanciato da una persona (solitamente in rappresentanza di un'associazione) eletta dagli abitanti di Pamplona nel mese di giugno. Prima di accendere la ... Significato familiare

familiare (meno com. famigliare) agg. e s. m. e f. dal lat. familiaris, der. di familia «famiglia». – 1. agg. Della famiglia: faccende, cure f.; rapporti f.; l’orizzonte f. è un assassino – un assassino giornaliero delle anime ( Guido Ceronetti ); familiare meno com. famigliare dal lat. familiaris, der. di familia 'famiglia'. - ¦ agg. 1. proprio della famiglia o ad essa riconducibile: abitudini , forestiero. ? formale, freddo. ? Espressioni: collaboratrice familiare colf, collaboratrice domestica; burocr., nucleo familiare famiglia, non com. focolare, non com Definizione Treccani

Altre definizioni con qualcosa; conosciuto; anche; persona; vicina; Ottenere qualcosa senza pagarlo; Esercizio di potere e gestione su qualcosa ; Esibire qualcosa per vantarsi; Essere degni di ottenere qualcosa di buono; L uccello conosciuto come avvoltoio degli agnelli; L Ernesto conosciuto come il Che; Il monumento conosciuto come Colosseo; conosciuto ed apprezzato; Campo di concentramento anche detto Auschwitz II; La strada detta anche ferrovia; Lo stucco anche detto lustro o romano; Misterioso ma anche poco illuminato; persona che lavora senza sosta secchione; Famoso persona ggio di Charlie Chaplin; persona ggio del film Aladdin: il Genio della __; Oggetto informe persona senza carattere; Quello del terzo tipo è anche ravvicina to; Grande ghiandola vicina allo stomaco; È vicina a Bruxelles; È vicina a Le Havre; Cerca nelle Definizioni