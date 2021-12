La definizione e la soluzione di: La pupa delle farfalle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CRISALIDE

Curiosità : La pupa delle farfalle

vedi Farfalla (disambigua). La farfalla è un insetto che, come le falene, appartiene all'ordine dei lepidotteri. La distinzione tra farfalle e falene ... Significato crisalide

cri?àlide s. f. dal lat. chrysal(l)is metamorfosi, formato di seta o di un impasto di seta e materiali diversi. Olio di crisalide, olio ottenuto dalle crisalidi del baco da seta e adoperato nell’industria del sapone. crisalide kri'zalide s. f. dal lat. chrysallis -idis, gr. krysallís -ídos, der. di khrysós 'oro', per l'aspetto dorato dell'involucro. - zool. stadio pupale delle farfalle, che si presentano avvolte in un bozzolo ninfa, pupa. Definizione Treccani

