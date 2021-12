La definizione e la soluzione di: Può esserlo il rash eruttivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CUTANEO

Curiosità : Puo esserlo il rash eruttivo

orale e della faringe. Il virus può essere trasmesso per tutta la durata della malattia, soprattutto durante la prima settimana di rash, quando la maggior ... Significato cutaneo

cutàneo agg. der. del lat. cutis «cute». – 1. a. di materiali con l’esterno, in partic. quella dell’escrezione; organi di senso cutaneo, formazioni sensoriali situate nell’epidermide, nel derma e nel connettivo sottocutaneo dei cutaneo ku'taneo agg. der. del lat. cutis 'cute'. - 1. med. della cute, che riguarda la cute: malattie c. ? dermico, epidermico. 2. estens. che avviene attraverso la cute: assorbimento c. epidermico. Definizione Treccani

