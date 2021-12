La definizione e la soluzione di: Può essere terrestre, oceanica, continentale... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CROSTA

Curiosità : Puo essere terrestre, oceanica, continentale..

La crosta continentale è la parte di crosta terrestre posta al di sotto delle aree continentali e di alcune aree, limitate e poco profonde, coperte da ... Significato crosta

cròsta s. f. lat. crusta; l’uso fig. di cui al n. 1 e è un calco del fr. croûte. di pietanze entro un involucro di pasta sfoglia: filetto in c., pasticcio di fagiano in crosta. In partic.: a. C. terrestre (o litosfera), la parte più esterna della Terra, di cui crosta 'kr?sta s. f. lat. crusta. - 1. qualunque superficie indurita concrezione, incrostazione. 2. estens. a. la superficie in corrispondenza di una lesione coagulo, non com. grommo, grumo. ? Espressioni: crosta lattea lattime. 5. fig. aspetto superficiale che nasconde generalm. una realtà CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

