La definizione e la soluzione di: Può essere sia rosa che giallo.

Soluzione 7 lettere : ROMANZO

Curiosità : Puo essere sia rosa che giallo

romanzo, cimentandosi nel genere del giallo storico e in particolare del giallo deduttivo. Tuttavia, il libro può essere considerato un incrocio di generi ... Significato romanzo

romanzo1 agg. dal fr. ant. romanz, che risale alla locuz. lat. *romanice r.; filologia r., che ha per oggetto di studio, soprattutto comparativo, i testi letterarî, antichi ma anche moderni, redatti nelle lingue romanze, e la cultura che essi esprimono. 'mandzo agg. dal fr. ant. romanz, dalla locuz. lat. ?romanice loqui 'parlare latino'. - ling., filol. che deriva dal latino: lingue r. neolatino. ? Espressioni: filologia romanza ? ?. ? filologia romanza disciplina che ha per oggetto di studio le lingue neolatine e i testi letterari redatti in tali lingue romanistica. Definizione Treccani

