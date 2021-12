La definizione e la soluzione di: Lo può essere un prigioniero... o un record. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DETENUTO

Curiosità : Lo puo essere un prigioniero... o un record

truppe nemiche doveva essere trattato come prigioniero di guerra e non punito per essere semplicemente un legittimo combattente. Otto incursori aerei ... Significato detenuto

detenuto agg. e s. m. (f. -a) part. pass. di detenere. – Che o chi sconta una pena detentiva: l’imputato, già d. per altri reati, ; evasione di un d., di una d.; i d. politici; i d. di Regina Coeli . detenuto part. pass. di detenere. - ¦ agg. giur. che sconta una pena detentiva carcerato, recluso. ? condannato. ¦ s. m. f. -a persona detenuta carcerato, pop. galeotto, recluso. ? condannato. ? ergastolano. Definizione Treccani

