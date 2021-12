La definizione e la soluzione di: Può essere un liquido o un gas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FLUIDO

Curiosità : Puo essere un liquido o un gas

I gas di petrolio liquefatti, erroneamente indicati anche come gas propano liquido (essendo il propano il suo principale, ma non unico, componente), in ... Significato fluido

flùido agg. e s. m. dal lat. fluidus, der. di fluere «fluire». – 1. . b. Nel linguaggio com., di sostanza, per lo più liquida, che ha le caratteristiche della fluidità, e quindi, in genere, scorrevole: il sangue nelle vene è f.; un olio minerale f fluido 'fluido dal lat. fluidus, der. di fluere 'fluire'. - ¦ agg. 1. fis. di sostanza le cui particelle possono scorrere le une sulle altre ? aeriforme, gassoso, . solido. 2. di sostanza, per lo più liquida, che ha le caratteristiche della fluidità scorrevole. denso, viscoso. 3. fig. a. di discorso, stile e sim., che scorre Definizione Treccani

