La definizione e la soluzione di: Può decorare una tenda nella parte superiore.

Soluzione 9 lettere : MANTOVANA

mantovana s. f. dall’agg. mantovano. – 1. Finitura del tetto, quasi sempre in legno, a volte metallica, costituita da una paretina verticale, variamente frastagliata, disposta all’altezza della linea di gronda. 2. Riparo di tavole, inclinato, eseguito all’altezza della copertura del piano terreno CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN – ALIMENTAZIONE teatro. Finestra di approfondimento Luoghi - An?teatro; arena; auditorium; cineteatro; odeon; politeama; teatro tenda. Parti del teatro - Antipalchetto; arcoscenio; atrio; balconata; ballatoio; barcaccia; cielo; contrappeso; cordame; costume; fondale; girevole; gobbo; guida; ingegno; mantovana; murale; panorama; plafone; principale; rocchetto; scena parapettata; scivolo; spezzato Definizione Treccani

