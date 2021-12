La definizione e la soluzione di: Può avere molte cause tra cui il polline. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALLERGIA

Curiosità : Puo avere molte cause tra cui il polline

Significato allergia

allergìa s. f. dal ted. Allergie, comp. del gr. ????? (v. chimiche in funzione di mediatori: avere l’a. a o per o verso qualche cosa, locuz. dell’uso, meno com. che essere allergico a, ecc.; soffrire di allergie, anche in senso fig. (v al:er'd?ia s. f. dal ted. Allergie, comp. del gr. állos 'altro' e érgon 'attività'. - 1. med. reazione patologica dell'organismo a contatto con determinate sostanze ? anafilassi, idiosincrasia, intolleranza, ipersensibilità. 2. fig., scherz. insofferenza nei confronti di qualcosa Definizione Treccani

