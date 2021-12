La definizione e la soluzione di: Vi si può ammirare Palazzo Trinci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FOLIGNO

Curiosità : Vi si puo ammirare Palazzo Trinci

l'ex chiesa di San Francesco, costruita tra il 1335 e il 1338, dove si può ammirare l'importante ciclo di affreschi di Benozzo Gozzoli raffiguranti le ... Significato foligno

folignate agg. e s. m. e f. – Della città di Foligno , in prov. di Perugia ; abitante, originario o nativo di Foligno. Definizione Treccani

