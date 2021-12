La definizione e la soluzione di: Punto indicato dal Sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OVEST

Curiosità : Punto indicato dal Sole

schiacciamento ai poli geografici, e poiché il Sole appare come un disco e non come un punto, il sole di mezzanotte si può vedere la notte del solstizio ... Significato ovest

òvest s. m. originariamente (sec. 16°), da una lettura inesatta (con v per u) del fr. ouest, che è dall’ingl. west. – 1. Uno dei quattro punti cardinali dell’orizzonte di una località, quello che corrisponde al luogo dove, per effetto della rotazione diurna della sfera celeste, sembrano tramontare ovest '?vest da una lettura inesatta con v per u del fr. ouest, dall'ingl. west. - ¦ s. m. geogr. punto cardinale dell'orizzonte di una località che corrisponde alla parte dove tramonta il sole lett. occaso, occidente, ponente. est, levante, oriente. ¦ agg. geogr. che è posto a Definizione Treccani

