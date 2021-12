La definizione e la soluzione di: Il punto in cui si giunge a riva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : APPRODO

Curiosità : Il punto in cui si giunge a riva

Schärding) e giunge fino a Vienna (350 km di percorrenza di cui il 90% fuori dal traffico). Volendo si può proseguire fino a Budapest in Ungheria. Lungo il percorso ... Significato approdo

appròdo s. m. der. di approdare1. – 1. L’approdare, il giungere a riva: luogo di facile o difficile approdo. 2. a. Località litoranea, anche di fortuna, dove si può approdare. b. fig. Risultato, esito positivo di un’azione: giungere all’a., approdo a'p:r?do s. m. der. di approdare. - 1. a. il giungere a riva accosto, non com. atterraggio, attracco. b. estens. località litoranea dove si può approdare attracco. ? ancoraggio, ormeggio. 2. fig. punto finale di un'azione conclusione, esito, meta, punto d'arrivo, risultato, sbocco, Definizione Treccani

