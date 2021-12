La definizione e la soluzione di: Puntare il mouse su un icona... e premerci su. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CLICCARE

Curiosità : Puntare il mouse su un icona... e premerci su

Significato cliccare

cliccare v. intr. der. di clic, come voce onomatopeica (io clicco, tu c. su una parola per selezionarla; bisogna c. due volte per aprire un file, un’icona; cliccando sul link si viene collegati alla pagina richiesta; c. con il mouse, o anche, ma meno selezionare seletsjo'nare v. tr. der. di selezione io selezióno, ecc.. - 1. operare un'accurata scelta, in base a criteri prefissati, tra più cose o persone: s. matura lett. cernere, scegliere, lett. trascegliere, vagliare. 2. inform. evidenziare sullo schermo le parti di testo o altro, su cui si vuole operare cliccare su. Definizione Treccani

Altre definizioni con puntare; mouse; icona; premerci; puntare l arma sul bersaglio; Si usa in ufficio per puntare insieme i fogli; puntare ... con un dito; Marcare un gol appuntare ; Adoperare la rotellina del mouse ; Il tappetino per il mouse ; Vi vivono Minnie e Mickey mouse ; Pigiare un tasto del mouse ; icona sul desktop per eliminare i file; James, icona del cinemna degli anni Cinquanta; La Loren icona italiana; Modella inglese icona del minimalismo anni '90; Cerca nelle Definizioni