La definizione e la soluzione di: Pungente presa in giro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SARCASMO

Il sarcasmo è una figura retorica consistente in una forma di ironia amara e pungente, volta allo schernire o ad umiliare qualcuno o qualcosa. Può essere ... Significato sarcasmo

sarcasmo s. m. dal lat. tardo sarcasmus, gr. sa??asµ??, der. di sa????? sé stessi: parole, frasi, osservazioni piene di s.; parlare, rispondere con s.; fare del sarcasmo; sento del s. nelle tue parole; sentì la rabbia dentro di sé, qualcosa di molto sarcasmo s. m. dal lat. tardo sarcasmus, gr. sarkasmós, der. di sarkázo 'lacerare le carni' da sárks sarkós 'carne'. - 1. amarezza ironica, pungente, spec. ispirata da animosità: rispondere con s. acidità, causticità, mordacità. ironia. ? irrisione, scherno. benevolenza, bonarietà, Definizione Treccani

