La definizione e la soluzione di: Il pullman che trasporta gli studenti.

Soluzione 9 lettere : SCUOLABUS

Curiosità : Il pullman che trasporta gli studenti

un pullman Iveco Bus Crossway Gli scuolabus sono una variante degli autobus, e sono molto diffusi negli Stati Uniti e in Canada. Come suggerisce il nome ... Significato scuolabus

scuòlabus (o scuolabùs) s. m. comp. di scuola e bus1, calco dell’ingl. schoolbus. – Automezzo (autobus, pullman) adibito al trasporto, urbano o extraurbano, a pagamento o gratuito, da casa a scuola e viceversa di scolari e studenti. CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI Definizione Treccani

