La definizione e la soluzione di: In psicologia ci sono quelle di Rorschach. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MACCHIE

In psicologia e psichiatria, il test di Rorschach (pr. /'ro?r?ax/), così chiamato dal nome del suo creatore Hermann Rorschach (1884-1922), è un noto test ... Significato macchie

macchiare v. tr. lat. maculare, der. di macula «macchia1» (io un po’ di caffè. 3. a. M. un legno, m. un muro, dipingerli in modo da imitare le macchie naturali di legni pregiati o di marmi. b. Raro, con uso assol., stendere il colore a CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI pezzato pe'ts:ato agg. der. di pezza. - 1. zool. detto di animale che ha il pelame a macchie di varia grandezza chiazzato, macchiato, maculato, screziato, non com. toppato. 2. estens. che ha macchie di vari colori maculato. Definizione Treccani

