La definizione e la soluzione di: Pseudonimo della cantante Maria Chiara Fraschetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NINAZILLI

Curiosità : Pseudonimo della cantante Maria Chiara Fraschetta

Nina Zilli, pseudonimo di Maria Chiara Fraschetta (Piacenza, 2 febbraio 1980), è una cantautrice, personaggio televisivo e conduttrice radiofonica italiana ... Significato ninazilli

