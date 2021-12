La definizione e la soluzione di: Provenienti da altri lidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ESOTICI

Curiosità : Provenienti da altri lidi

nome "Lidia" derivava da Lido, figlio di Atys, il quale diede il nome di Lidi a una popolazione chiamata in precedenza "Meoni". La Lidia ebbe contatti ... Significato esotici

Neologismi (2008) finto-etnico (finto etnico), s. m. e agg. Genere musicale che imita ritmi e armonie della musica etnica; che simula mode e caratteri di popoli esotici. ? Tavolini all’ombra e panchine al sole, c’è pure un mercatino finto-etnico che resisterà tutta 'dz?o s. m. abbrev. di giardino zoologico, invar. - area di terreno recintata in cui vivono in cattività e sono esposte al pubblico varie specie di animali, spec. esotiche e selvatiche: portare i bambini allo z. burocr. bioparco, giardino zoologico, percorribile in automobile e al cui interno vivono animali esotici in semilibertà zoosafari. Definizione Treccani

