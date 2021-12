La definizione e la soluzione di: Protesta che si fa rifiutandosi di lavorare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCIOPERO

Curiosità : Protesta che si fa rifiutandosi di lavorare

sciòpero (ant. sciòpro) s. m. der. (deverbale con suffisso zero) di scioperare, di comuni interessi e diritti di carattere politico o sindacale. Il diritto di sciopero è sancito dall’articolo 40 della Costituzione, che demanda alla legge ordinaria la funzione sciopero '??pero s. m. der. di scioperare. - 1. soc. azione organizzata di assenza dal lavoro di un gruppo di lavoratori dipendenti, per la tutela di comuni interessi uno s. astensione dal lavoro. ? Espressioni: fare o scendere in sciopero e ? SCIOPERARE. 2. estens. interruzione delle attività attuata da esercenti, imprenditori e Definizione Treccani

