La definizione e la soluzione di: Prospero e gagliardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VEGETO

Curiosità : Prospero e gagliardo

vègeto agg. dal lat. vegetus, der. di vegere «essere vivace». – Che è in pieno vigore, davanti vivo e v.; ritrovandosi già oltre l’anno sessagesimo di sua età, ancorché fosse v. e robusto (Alfieri). Anche di pianta, che viene su rigogliosa e verde: il grano è vegeto. 'v?d?eto agg. dal lat. vegetus. - 1. di persona, che ha ottima salute, spec. nell'espressione vivo e vegeto florido, prosperoso. in salute, sano. ammalato, infermo, malandato, malato, malconcio. malaticcio. 2. estens. di pianta, che è in pieno rigoglio rigoglioso. appassito Definizione Treccani

