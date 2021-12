La definizione e la soluzione di: Il Profeta dipinto da Giorgio Vasari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ELISEO

Curiosità : Il Profeta dipinto da Giorgio Vasari

Il Profeta Eliseo è un dipinto di Giorgio Vasari, realizzato ad olio su tavola e conservato agli Uffizi. Il dipinto, di contenute dimensioni, era destinato ... Significato eliseo

Altre definizioni con profeta; dipinto; giorgio; vasari; Il profeta delle Lamentazioni, esiliato in Egitto; Il profeta citato da Jules nel film Pulp Fiction; Grande profeta ebreo; Il profeta rapito in cielo; Famosissimo dipinto parietale di Leonardo da Vinci; Édouard: ha dipinto l Olympia; Édouard: ha dipinto l Olympia; Famoso dipinto di Dalí; giorgio Morandi dipinse i suoi monti nel 1929; Può precedere Franco, giorgio e Luigi; Il partito che fu guidato da giorgio Almirante; Gian giorgio , poeta classicista; Concittadino del vasari ; Concittadini del vasari ; Cerca nelle Definizioni