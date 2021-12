La definizione e la soluzione di: Il profeta delle Lamentazioni, esiliato in Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GEREMIA

Curiosità : Il profeta delle Lamentazioni, esiliato in Egitto

come per la maggior parte dei profeti ebraici, la parola profeta non definisce tanto una persona in grado di prevedere il futuro, concetto poco familiare ... Significato geremia

on line CHIESA 1. Si chiama CHIESA ogni comunità dei fedeli, sia in senso strettamente religioso sia come società ). Parole, espressioni e modi di dire di chiesa tutto, tutta casa e chiesa Citazione Geremia lavora sempre. È diventato zelante come un crucco. La domenica va a scopare la chiesa geremiade d?ere'miade s. f. dal fr. jérémiade, dal nome del profeta Geremia, con allusione alle Lamentazioni a lui attribuite. - discorso lamentoso e importuno giaculatoria, lagna, lamentazione, litania, piagnisteo, lett. querimonia, fam. solfa, fam. tiritera. Definizione Treccani

