La definizione e la soluzione di: La professione di Braccio di Ferro.

Soluzione 8 lettere : MARINAIO

Curiosità : La professione di Braccio di Ferro

qui. Se stai cercando altri significati, vedi Popeye (disambigua). Braccio di Ferro (Popeye) è un personaggio immaginario statunitense creato da Elzie ... Significato marinaio

marinàio (o marinaro) s. m. der. di marina1 nel sign. di mantenuti (volendo prob. significare che la soddisfazione per la cessata burrasca fa dimenticare al marinaio le promesse o i giuramenti fatti nel momento del pericolo); m. d’acqua CATEGORIA: MILITARIA marinaio mari'najo region. o lett. marinaro s. m. der. di marina. - 1. a. chi lavora a bordo di una nave, chi fa parte dell'equipaggio di un bastimento ? marittimo. ? mozzo. b. estens. chi fa la vita del mare, chi è esperto a navigare per mare navigante, navigatore, uomo di mare. Definizione Treccani

