La definizione e la soluzione di: Procurare, arrecare, nel linguaggio del diritto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAGIONARE

Curiosità : Procurare, arrecare, nel linguaggio del diritto

di patologie associate, con la possibilità di procurare danni all'organismo, anche irreversibili. Nel fruttarismo, una persona si alimenta di frutti ... Significato cagionare

cagionare v. tr. der. di cagione (io cagióno, ecc.), tosc. o letter. – 1. dice comunem. di cose non piacevoli: c. danno; c. dispiacere; c. la morte; il suo rifiuto mi ha cagionato profonda amarezza; riguardando ne la luce etterna, Li tuoi pensieri onde cagionare v. tr. der. di cagione io cagióno, ecc.. - produrre come risultato di qualcosa apportare, arrecare, causare, dare luogo a, determinare, fruttare, generare, indurre, originare, procurare, produrre, provocare, recare, suscitare. evitare, fermare, impedire, ostacolare. Definizione Treccani

