La definizione e la soluzione di: Processo di creazione di nuove parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NEOLOGIA

Curiosità : Processo di creazione di nuove parole

tipo di processo morfologico che opera sulle parole non con l'aggiunta di prefissi o di suffissi, ma formando parole nuove a partire da parole esistenti: ... Significato neologia

neologìa s. f. dal fr. néologie, comp. di néo- «neo-» e -logie arricchimento del lessico di una lingua attraverso la creazione di parole nuove, cioè di neologismi in senso stretto, o attraverso l’attribuzione di un nuovo significato a parole Definizione Treccani

Altre definizioni con processo; creazione; nuove; parole; Lento processo di alterazione chimica delle rocce; Sigla che indica il processo re dello smartphone; Il processo inglese; processo di formazione di una catena montuosa; La rubano i bulli a ricreazione ; Luogo di animazione e ricreazione parrocchiale; Titolari della creazione di opere d'arte e ingegno; Un circolo di ricreazione per lavoratori; Capacità di immaginare cose nuove ; Bullismo praticato nei confronti delle nuove leve; nuove per i lettori; Il cognome del poeta delle Rime nuove ; Riportare le parole di qualcun altro; Riguardanti il significato delle parole in un testo; Amen... in due parole ; Modo di comunicare che non richiede parole ; Cerca nelle Definizioni