La definizione e la soluzione di: Processo di addormentamento per evitare dolore.

Soluzione 9 lettere : ANESTESIA

Curiosità : Processo di addormentamento per evitare dolore

caratterizzate dall'inabilità da parte dell'individuo di muoversi o parlare, sia durante le fasi di addormentamento che durante la fase R.E.M.. La durata del fenomeno ... Significato anestesia

aneste?ìa s. f. dal gr. ??a?s??s?a «insensibilità», comp. di ??- chirurgici, ostetrici, ecc. b. La pratica mediante cui si induce con mezzi farmacologici l’anestesia, che può essere generale o locale, secondo che si agisca su tutto il corpo o CATEGORIA: CHIRURGIA anestesia aneste'zia s. f. dal gr. anaisthesía 'insensibilità', der. di aísthesis 'sensazione', col pref. an- priv.. - med., chir. perdita parziale o totale della sensibilità, indotta spec. mediante farmaci anestetici totale narcosi. ? cloroformizzazione, eterizzazione. Definizione Treccani

