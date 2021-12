La definizione e la soluzione di: Procedura di svuotamento dello stomaco: lavanda __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GASTRICA

Curiosità : Procedura di svuotamento dello stomaco: lavanda __

La lavanda gastrica o gastrolusi è il processo di svuotamento iatrogeno dello stomaco dal suo contenuto. Risulta essere molto efficace per eliminare sostanze ... Significato gastrica

gàstrica s. f. variante di castrica. – Altro nome region. di alcuni uccelli come l’averla cenerina, l’averla capirossa e la monachella. ulcera 'ult?era s. f. dal lat. ulcus -ceris, neutro, affine al gr. hélkos. - med. lesione dei tegumenti e dei tessuti di rivestimento delle cavità interne che mostra scarsa tendenza alla risoluzione spontanea: u. della cornea, gastrica non com. ulceramento, ulcerazione. ? Espressioni: fig., fam., fare venire l'ulcera a qualcuno suscitare in qualcuno Definizione Treccani

Altre definizioni con procedura; svuotamento; dello; stomaco; lavanda; La procedura regolamentare; Codice di procedura Penale; procedura di scarcerazione di un arrestato; Iter, procedura ; Lo svuotamento di un edificio; svuotamento e dismissione di magazzini; Operazione di svuotamento di liquidi in eccesso; La capitale dello stato USA del Maine; Quella dello stadio non è politica; La G dello strumento digitale GPS ing; Un modello di cartonato che riproduce un uomo; Grande ghiandola vicina allo stomaco ; Primo elemento che in parole composte significa stomaco ; Tra l esofago e lo stomaco ; Ernia in cui parte dello stomaco entra nel torace; Una lavanda che si effettua in ospedale; Fanno il bucato sulle assi di legno (ma non sono le lavanda ie che si sbracciano sulle vasche di una volta); Altro nome della lavanda ; Cerca nelle Definizioni