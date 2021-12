La definizione e la soluzione di: Privare della vista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ACCECARE

Curiosità : Privare della vista

pratica consistente nel privare un essere umano della possibilità di percepire una o più tipologie di stimoli sensoriali (vista, udito, tatto, olfatto ... Significato accecare

accecare v. tr. e intr. der. di cieco (io accèco, tu accèchi, Anche riferito direttamente agli occhi: il colpo fu così forte, che credevo m’avesse accecato tutt’e due gli occhi; era successa una disgrazia alla civetta che abbagliata dal sole accecare non com. acciecare v. tr. der. di cieco, col pref. a-¹ io accèco o accièco, tu accèchi o accièchi, ecc.; fuori d'accento, le forme con -cie- sono rare. 2. fig. colpire vivamente o riempire di ammirazione: un'immagine che acceca abbacinare, abbagliare, affascinare, allettare, ammaliare, conturbare, sedurre. 3. estens., non Definizione Treccani

