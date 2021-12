La definizione e la soluzione di: Il primo nome del Lenin rivoluzionario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VLADIMIR

Curiosità : Il primo nome del Lenin rivoluzionario

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Lenin (disambigua). Lenin (letto ['l?.nin] o più raramente ['lj?.nin]; in russo: ??????), pseudonimo ... Significato vladimir

Neologismi (2008) putiniano agg. Che si richiama alla linea politica di Vladimir svolgeranno a operazioni ancora in corso. Cosa che non turba il Cremlino e il premier Vladimir Putin, anzi: i sondaggi dicono che il blocco filoeltsiniano e putiniano «Unità» è in Definizione Treccani

Altre definizioni con primo; nome; lenin; rivoluzionario; Occupa il primo posto in una classifica; Quello destro è il primo aiutante; Film del primo Oscar a Leonardo Di Caprio: The __; Quella d oro è del primo classificato; Il nome del cestista Gallinari; Il nome del maggiordomo di Batman; Il cognome di don Pietro nella serie tv Gomorra; nome d arte del cantautore Marco Castoldi; VI S'ELEVA IL PICCO lenin ; L'ideologia di Marx e lenin ; Quello di Atene è Atena, di lenin grado è lenin ; Vladimir __ Uljanov = lenin ; György, rivoluzionario ungherese; Il nome di Zapata, rivoluzionario messicano; Uno dei dodici mesi del calendario rivoluzionario francese; Il Martí politico e rivoluzionario salvadoregno; Cerca nelle Definizioni