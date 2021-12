La definizione e la soluzione di: I primi segnali di una crisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRODROMI

Curiosità : I primi segnali di una crisi

alla grande depressione dei primi decenni del XX secolo. Alla crisi finanziaria scoppiata nell'agosto del 2007 sono seguite una recessione, iniziata nel ... Significato prodromi

primordio pri'm?rdjo s. m. dal lat. primordium, comp. di primus 'primo' e tema di ordiri 'iniziare'. - per lo più al plur., primo apparire di un'epoca, di un movimento, di un fenomeno civiltà alba, albori, lett. infanzia, inizio, nascita, origine, primavera, principio, lett. prodromi. autunno, conclusione, decadenza, declino, fine, termine, tramonto. Definizione Treccani

