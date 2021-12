La definizione e la soluzione di: Le prime ore del pomeriggio nel Suditalia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

contróra s. f. voce ital. merid., comp. di contro- e ora2. – 1. merid. Periodo (all’incirca fra le ore tredici e le sedici) che nei pomeriggi estivi è destinato al riposo. 2. roman. L’ora dopo la quale i sorvegliati dalla polizia debbono trovarsi in casa. Definizione Treccani

